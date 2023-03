Mit mindestens fünf Streifenwagen war die Polizei vor Ort. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Großaufgebot beim Einkaufszentrum Polizeieinsatz in der Flensburg-Galerie – Auseinandersetzung mit mindestens 20 Personen Von Heiko Thomsen | 28.03.2023, 19:25 Uhr

An den Eingängen zur Flensburg-Galerie postierten sich am Dienstagabend Polizeibeamte. Sie mussten eine Auseinandersetzung zwischen mindestens 20 Personen in der Einkaufspassage klären.