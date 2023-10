Keine Drogen, keine Waffen und auch keine illegalen Einwanderer: Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Jalm an der A7 zwischen Flensburg und Schleswig entdeckten Beamte der Bundespolizei ein gestohlenes Hängewand-WC. Wie sich herausstellte, war das Klo kurz zuvor in einem Flensburger Baumarkt entwendet worden. Genau genommen handelte es sich um ein Vorwandelement mit Spülkasten.

Der Fahrer eines Opel Astra aus Neumünster und seine beiden Begleiter hätten für die originalverpackte Toilette „keinen Eigentumsnachweis erbringen“ können, teilt die Bundespolizei mit.

Baumarkt bestätigt, dass ein WC fehlt

Bei der Befragung zu den Eigentumsverhältnissen gab der Fahrer an, die Toilette kurz zuvor in einem Baumarkt in Flensburg bar erstanden zu haben, eine Quittung hätte er jedoch nicht bekommen. Da das den Beamten komisch vorkam, kontaktierten sie den Baumarkt. Dieser bestätigte, eine solche Toilette im Sortiment zu haben. Zudem teilte der Baumarktmitarbeiter den Polizisten mit, dass genau so ein WC allerdings im Bestand fehlen würde.

Polizei bringt Klo zurück nach Flensburg

Da jetzt der Verdacht bestand, dass der 53-Jährige das Hängewand-WC gestohlen hatte, wurde der Artikel nach Rücksprache mit der Landespolizei und der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Polizisten brachten das WC zurück in den Baumarkt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Er und seine Begleiter konnten ihre Fahrt nach Neumünster fortsetzen.