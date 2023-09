Sichtbar bei klarem Himmel So schön waren die Polarlichter über SH am Montagabend und | 19.09.2023, 07:51 Uhr Von Juliane Urban Matthias Kirsch | 19.09.2023, 07:51 Uhr Pink, grün, rot: Die Polarlichter erscheinen in unterschiedlichen Farben am Himmel. Foto: Matthias Kirsch up-down up-down

Durch starke Sonnenaktivitäten konnte man am Montagabend in SH Polarlichter beobachten. Trotz vereinzelten Wolken und Gewittern waren sie an einigen Orten mit bloßem Auge sichtbar.