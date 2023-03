Peek & Cloppenburg gibt es in Deutschland doppelt. Foto: imago stock&people up-down up-down Modehändler Peek & Cloppenburg: Warum der Insolvenz-Antrag die Filiale in Flensburg nicht betrifft Von Ove Jensen | 03.03.2023, 14:25 Uhr

Deutschlands größte Modekette hat am Freitag Insolvenz beantragt. Die Auswirkungen auf die Filiale von „P&C“ am Holm in Flensburg sind für viele überraschend.