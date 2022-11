Nachdem der Wind in den vergangenen Tagen aus südlicher und südwestlicher Richtung geweht hat, drehte er am Dienstagabend auf Ost und frischte deutlich auf. Das hat Folgen für den Wasserstand in der Förde – und der Kieler Meteorologe Sebastian Wache zeigte sich am Morgen angesichts der weiteren Entwicklung alarmiert.

Mittlerer Wasserstand um etwas mehr als einen Meter überschritten

In der Nacht kletterte der Wasserpegel in der Förde kontinuierlich und erreichte am Morgen einen Stand von 6,06 Metern. Damit wurde der mittlere Wasserstand um etwas mehr als einen Meter überschritten.

Die ersten Folgen zeigten sich schnell. Auf dem großen Parkplatz an der Schiffbrücke drückte das Wasser aus den Kanälen nach oben und überschwemmte Teile der Parkfläche. Auch vor der Kult-Kneipe „Bärenhöhle“, deren Betreiber vorsorglich das Hochwasserschott installiert hatten, näherte sich das Wasser den Häusern. Auch dort bildete sich eine große Wasserlache.

Sturmböen wühlen die Förde auf

Die Förde selbst war aufgrund der Sturmböen, die mit bis zu einer Windstärke acht aus östlicher Richtung wehten, ungewöhnlich aufgewühlt. Das Wasser stand nur noch wenige Zentimeter unter der Kaimauer und platschte immer wieder auf den Uferbereich.

Vor der Kult-Kneipe „Bärenhöhle“ bildete sich eine große Wasserpfütze. Foto: Sebastian Iwersen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sebastian Wache wurde am Mittwochmorgen angesichts der weiteren Entwicklung deutlich:

„Skandinavien-Hoch, kalte Luft und östlicher Wind – alles Vorzeichen für eine Hochwasserlage an der Ostsee.“ Sebastian Wache Meteorologe aus Kiel

Er bestätigte das Ostseehochwasser durch den südöstlichen Wind und warnte: „Das alles wird sich bis Freitag noch verschärfen.“

Zunächst soll sich der der Pegelstand im Laufe des Tages an der Förde wieder etwas reduzieren – er bleibt gemäß der Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit Werten von 80 bis 90 Zentimeter über dem Normalwert anhaltend hoch.