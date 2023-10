Ein Sicherungskasten an der Hafenspitze qualmt nach einem Wassereinbruch. Ähnliche Vorfälle wurden auch am Willi-Brandt Platz und am Kompanietor gemeldet, wo weitere Stromkästen durch das eindringende Wasser in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Foto: Heiko Thomsen