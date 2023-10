Ein großflächiger Ölfilm im Flensburger Hafen sorgt seit Samstagmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Gegen 15 Uhr hatten Zeugen zunächst die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie die in Regenbogenfarben schillernde Wasseroberfläche zwischen der Hafenspitze und dem Beach-Club bemerkt hatten.

Technisches Hilfswerk durch glücklichen Zufall schnell vor Ort

Aufgrund der großflächigen Verschmutzung forderte die Feuerwehr das Technische Hilfswerk zur Unterstützung an. Da deren Helfer gerade an einer anderen Stelle am Hafen genau dieses Szenario geübt hatten, waren die Einsatzkräfte mit dem benötigten Material sehr schnell vor Ort.

Das Wasser rund um die Hafenspitze ist vermutlich durch Öl verunreinigt worden. Foto: Heiko Thomsen

Um eine weitere Ausbreitung des Ölfilms zu verhindern, legten die Helfer des THW eine 130 Meter lange Ölsperre quer durch das Hafenbecken. Um zu bestimmen, um welche Art von Verschmutzung es sich handelt, hielten die Einsatzkräfte ein Tuch in das Wasser. Dieses verfärbte sich sofort schwarz, sodass von Öl als Ursache der Verunreinigung ausgegangen wird.

Die Ölsperre erstreckt sich quer durch den Hafen. Foto: Heiko Thomsen

Treppenstufen und Ponton abgesperrt

Ob dieses aus einem Boot stammt oder an anderer Stelle in die Förde gelangt ist, konnte bislang nicht festgestellt werden. Auch die ausgetretene Menge ist bislang unklar. Um eine weitere Verschleppung des Öls an Land zu verhindern, wurden sowohl die beliebten Treppenstufen an der Hafenspitze als auch das Schwimm-Ponton an der Westseite gesperrt. Bis zur Klärung der Ursache und einer Möglichkeit, wie das Öl wieder entfernt werden kann, bleibt die Ölsperre im Innenhafen befestigt.