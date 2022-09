Zuversichtlich: Fabian Geyer mit seiner Frau Anke im Rathaus. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Liveticker zur Oberbürgermeisterwahl 2022 Flensburg hat gewählt: Fabian Geyer liegt vor Simone Lange Von Flensburger Tageblatt | 18.09.2022, 10:48 Uhr | Update vor 3 Std.

Wir berichten live vom Wahlsonntag 2022 an der Förde: Am frühen Abend ist klar: Am 2. Oktober kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaberin Simone Lange und Herausforderer Fabian Geyer.