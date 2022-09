Foto: Victoria Lippmann Oberbürgermeisterwahl 2022 Zwischen Jubel und Enttäuschung: Der Flensburger Wahlabend im Video Von Victoria Lippmann | 19.09.2022, 01:21 Uhr

Die Oberbürgermeisterwahl 2022 in Flensburg entpuppte sich als Wahlkrimi. Herausforderer Fabian Geyer setzt sich am Ende mit 43,5 Prozent der Stimmen vor Amtsinhaberin Simone Lange ab. Wie der Abend in der Bürgerhalle verlief, können Sie im Video nachschauen.