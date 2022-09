Die Kandidatinnen und Kandidaten: (von links) Marc Paysen, Karin Haug, Fabian Geyer und Simone Lange. Foto: sh:z up-down up-down OB-Wahl in Flensburg am 18. September 2022 Simone Lange, Fabian Geyer, Karin Haug und Marc Paysen – die vier Kandidaten im Überblick Von Ove Jensen | 15.09.2022, 13:24 Uhr

Am 18. September ist Oberbürgermeisterwahl in Flensburg. Amtsinhaberin Simone Lange will weitermachen. Wer sind ihre Herausforderer Fabian Geyer, Karin Haug und Marc Paysen?