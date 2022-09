Foto: Sebastian Iwersen OB-Wahl 2022 in Flensburg Kandidaten-Duell: Wie Geyer und Lange um die SSW-Stimmen buhlen Von Annika Kühl | 19.09.2022, 14:03 Uhr

Der Kampf um das Oberbürgermeisteramt in Flensburg geht in die zweite Runde. Jetzt kommt es drauf an: Können Geyer und Lange ihre Wähler noch einmal mobilisieren? Schon wenige Stunden nach der Wahl stürzen sich beide auf die Stimmen der ausgeschiedenen SSW-Kandidatin.