Während die einen ein knappes Rennen zwischen den Kandidaten erwartet hatten, sind andere bei unserer Umfrage vom Ergebnis eher überrascht. Foto: Victoria Lippmann up-down up-down Oberbürgermeisterwahl 2022 Videoumfrage: Das sagen die Flensburger zum Wahlergebnis Von Victoria Lippmann | 19.09.2022, 13:38 Uhr

Die Oberbürgermeisterwahl in Flensburg am Sonntagabend entpuppte sich als regelrechter Wahl-Krimi. Amtsinhaberin Simone Lange zieht nun als Zweitplatzierte in die Stichwahl hinter Herausforderer Fabian Geyer. Wir haben uns in der Stadt umgehört, wie die Flensburger das Wahlergebnis bewerten.