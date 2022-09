Fabian Geyer lag im ersten Wahlgang mehr als 2000 Stimmen vor Amtsinhaberin Simone Lange. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Oberbürgermeisterwahl 2022 in Flensburg Letzte Informationen vor der Stichwahl: Briefwahl-Beteiligung genauso hoch wie beim ersten Wahlgang Von Julian Heldt | 30.09.2022, 16:19 Uhr

Selten wurde ein Wahlkampf so emotional und vergiftet geführt wie in den vergangenen Tagen. Am Sonntag um 19 Uhr steht fest, ob Flensburg einen neuen Oberbürgermeister bekommt.