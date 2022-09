Die Flensburger Reporterchefin Annika Kühl interviewt den OB-Kandidaten Fabian Geyer. Foto: Victoria Lippmann up-down up-down Beide Kandidaten im Video OB-Stichwahl in Flensburg 2022: Das sagen Simone Lange und Fabian Geyer Von Friederike Reußner | 18.09.2022, 20:47 Uhr

Wahlkrimi zur Oberbürgermeisterwahl 2022 in Flensburg: Nun steht fest, dass Amtsinhaberin Simone Lange und Herausforderer Fabian Geyer am 2. Oktober in der Stichwahl gegeneinander antreten.