Flensburg Nicht die E-Roller sind das Problem – sondern rücksichtslose Nutzer Meinung – Julian Heldt | 17.09.2023 Immer wieder werden E-Roller aus dem Hafenbecken gefischt.

In einer freiheitlichen Gesellschaft muss es möglich sein, dass bei Missständen – in diesem Fall schlecht geparkte Roller – nicht sofort beim Staat nach Regulierung gerufen wird. Stattdessen müssen die Verursacher viel stärker in die Verantwortung genommen werden, kommentiert unser Reporterchef Julian Heldt.