Am Alt-Standort des Diako-Krankenhauses soll perspektivisch Wohnungsbau entstehen. FOTO: Privat Flensburg Das neue Zentralkrankenhaus kommt: Diako und Malteser unterzeichnen Fusionsvertrag Von Julian Heldt | 22.06.2022, 13:01 Uhr

Bis zum Umzug in den Neubau am Peelwatt im Jahr 2028 soll es an beiden Standorten die bewährte Arbeitsteilung geben. Dies gilt auch für Schwangerschaftsabbrüche.