Oberbürgermeister Fabian Geyer weiht mit Stadtplanerin Claudia Takla Zehrfeld den neuen Radweg in Flensburg ein. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Radverkehr in Flensburg Neuer Radweg an der Schiffbrücke: Wird er in Zukunft doch zweispurig? Von Annika Kühl | 06.06.2023, 13:27 Uhr

Die Stadt hat den neuen Radweg an der Schiffbrücke am Dienstag bei einer Pressekonferenz offiziell eingeweiht. Die Diskussionen darüber, ob der Radweg in beide Richtungen befahrbar sein sollte, gehen unterdessen weiter.