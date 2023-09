Krankenhaus in Flensburg Was ändert sich in der Diako mit dem neuen Geschäftsführer John Näthke? Von Ove Jensen | 28.09.2023, 10:46 Uhr John Näthke soll zum 1. Dezember 2023 Geschäftsführer im Diako-Krankenhaus in Flensburg werden. Foto: Diako up-down up-down

In seiner Zeit an der Helios-Klinik in Schleswig war John Näthke nicht unumstritten. Ihm gelang dort aber etwas, was das Diako-Krankenhaus lange vergeblich versucht hat