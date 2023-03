Einige Autofahrer treten beim Anblick der Kameratechnik instinktiv auf die Bremse. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Flensburg Neuer Blitzer am Laternenmast? Das hat es mit dem Kamerakasten am Kielseng auf sich Von Sebastian Iwersen | 16.03.2023, 10:42 Uhr

„Blitzer am Kielseng, grauer Starenkasten am Laternenmast“ – diese Meldung wurde am Mittwochnachmittag über örtliche Blitzer-Warngruppen in Flensburg und Umgebung verbreitet.