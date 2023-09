Im Flensburger Volkspark sind neue Spiel- und Sportgeräte installiert worden. Stadtpräsidentin Susanne Schäfer-Quäck und Stadtrat Stephan Kleinschmidt weihten die neuen Geräte ein, die an der Strecke zwischen der Seilbahn an der Sonnenwendwiese und dem Spielplatz am Aussichtspunkt verteilt sind.

Dabei sollen verschiedene Generationen angesprochen werden. Die für kleine Beine recht lange Spazierstrecke zwischen den beiden Spielplätzen wird für Familien mit Kindern unterhaltsamer, denn es gibt mehrere neue Balance-Pfade mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Kinder können sich auf die Spuren von Tieren begeben.

Ein schwierigeres Element: Tatjana Delor (TBZ) probiert sich an den sehr wackeligen Wackelelementen aus.

Für Sportler wurden an der fast vier Kilometer langen Laufstrecke mehrere anspruchsvolle Elemente für Calisthenics aufgebaut: eine hohe Hangelleiter, die auch für große Menschen nutzbar ist sowie Gelegenheiten für Klimmzüge, Liegestütze und Barrenübungen. Wer eine Anleitung benötigt, kann sich das vorgeschlagene Training über einen QR-Code anschauen.

Hangeln und Klimmzüge: Die Laufstrecke im Volkspark erhält anspruchsvolle Sportelemente. Kai Steffen von der Stadtentwicklung weiht die hohe Hangelleiter ein.

Mehr Informationen: Was ist Calisthenics? größer als Größer als Zeichen Mit Calisthenics werden Eigengewichtsübungen bezeichnet, die nur das eigene Körpergewicht als Widerstand nutzen, also keine Gewichtsscheiben benötigen. Dazu zählen unter anderem Liegestütze, Klimmzüge oder Barrenstütz-Übungen.

Förderung der Gesundheit

An der Sonnenwendwiese gibt es zudem drei neue Fitnessgeräte für Arm- und Beinübungen: Den Rider, ein Sitzfahrrad und ein Rudergerät. Wer genug hat vom Sport, kann sich nebenan auf neuen Bänken ausruhen und den Ausblick genießen.

Die Übungen auf den Geräten werden mit Text und Bildern erklärt. Über einen QR-Code erhält man weitere Informationen.

„Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt für die Förderung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Lebensqualität aller Generationen in unserer Stadt“, sagte Stadtpräsidentin Susanne Schäfer-Quäck (SSW) bei der Einweihung der neuen Geräte. Sie ließ es sich auch nicht nehmen, das Sitzfahrrad zu testen. Die Klimmzüge übernahm dann aber Kai Steffen von der Stadtentwicklung.

Die Sportgeräte sind am Weg neben der bereits vorhandenen Seilbahn aufgebaut worden.

Schäfer-Quäck betonte, dass der Volkspark mit dem Stadion und den Tennisanlagen bereits zwei große Sportanlagen hat. Nun sollen diese durch die Bewegungsangebote für alle Generationen ergänzt werden. Die Vision lautet „Bewegungspark Volkspark“, ergänzt Stadtrat Stephan Kleinschmidt.

Jedes Jahr hält die Stadt für Spiel- und Bewegungsräume eine Summe von 500.000 Euro bereit, erklärt Thomas Dau-Eckert vom Kinder- und Jugendbüro. „Viel davon wird in Schulhöfe investiert.“ Für die Aktion im Volkspark wurden 275.000 Euro investiert, 50.000 Euro Zuschuss kamen aus der Landes-Sportförderung.