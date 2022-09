Ob mit oder ohne Segel: Für Fans von Booten und Wassersport gibt es jetzt mit der INSA in Flensburg eine neue Bootsmesse. Foto: Einar Maschmann up-down up-down In der Flens-Arena Neue Bootsmesse INSA in Flensburg will Wassersport-Fans jeder Art begeistern Von Stephan Schaar | 22.09.2022, 13:59 Uhr

Am Wochenende startet zum ersten Mal die neue International Sailors Affairs Flensburg (INSA) in der Flens-Arena. Die Bootsmesse will mit vielfältigen Themen und Boots-Typen ein breites Publikum ansprechen. Im Rahmenprogramm teilen namhafte Experten wie Meeno Schrader oder Wilfried Erdmann ihre Erfahrungen.