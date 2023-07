Unerlaubt gelangte das Gemälde „Justitia“ nach Flensburg. Petra Jensen, Madeleine Städtler und Dr. Michael Fuhr (v. re.) verfügen über interessante Details. Foto: Stefan Jonas up-down up-down Flensburg Neue Dauerausstellung „Sammeln verpflichtet“ auf dem Museumsberg eröffnet Von Stefan Jonas | 05.07.2023, 13:10 Uhr

Am Museumsberg in Flensburg hat ein Team von Spezialisten die Herkunft bestimmter Kunstwerke erforscht und präsentiert die Ergebnisse in einer Ausstellung.