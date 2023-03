Welche Auswirkungen haben die Feuerwehr-Neubaupläne in Flensburg auch für die Zukunft der Freiwllige Feuerwehr Innenstadt? Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Neubaupläne in Flensburg Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren? Große Verunsicherung unter den Kameraden Von Benjamin Nolte | 25.03.2023, 14:26 Uhr

Die Flensburger Berufsfeuerwehr wird voraussichtlich keinen Neubau am Munketoft erhalten. Das könnte auch Auswirkungen auf die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt haben. Sie wünschen sich nun eine stärkere Beteiligung an den Planungen.