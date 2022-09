Foto: Benjamin Nolte Brandstifter-Serie Nahe Hohe Mark 16: Feuerwehr löscht brennenden Müllcontainer in Harrislee Von Benjamin Nolte | 22.09.2022, 22:18 Uhr

Bei den Brandserien in Flensburg und Harrislee kehrt einfach keine Ruhe ein. Schon am frühen Abend brannte erneut ein Auto in Flensburg. Wenig später musste die Feuerwehr auch in Harrislee ausrücken.