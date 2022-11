Der Supermarkt am Twedter Plack wurde am Donnerstagabend überfallen. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Flensburg-Mürwik Nach Raubüberfall auf Rewe-Markt am Twedter Plack: Polizei fasst Verdächtigen Von Flensburger Tageblatt | 07.11.2022, 16:22 Uhr

Nach dem Überfall auf einen Rewe-Markt am Marrensdamm in Flensburg ist ein 19 Jahre alter Flensburger in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.