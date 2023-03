Das Diako-Krankenhaus in Flensburg befindet sich in kirchlicher Trägerschaft. Foto: Staudt up-down up-down Krankenhaus-Insolvenz in Flensburg Nach Privatisierung der Imland-Klinik in Rendsburg: Was wird aus der Diako? Von Ove Jensen | 19.03.2023, 12:03 Uhr

In Rendsburg wird das kommunale Krankenhaus an die Schön-Kliniken in München verkauft. Was bedeutet das für das ebenso insolvente Diako-Krankenhaus in Flensburg?