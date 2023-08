Dachstuhlbrand am Samstag Nach Großbrand in der Wrangelstraße: So ist der Ermittlungsstand der Polizei Von Sebastian Iwersen | 10.08.2023, 13:20 Uhr Die Brandruine in der Wrangelstraße wurde zwischenzeitlich von der Polizei untersucht und Spuren gesichert. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Stundenlang waren am vergangenen Samstag bis zu 80 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt, nachdem in einem fast 100 Jahre alten Haus auf der Westlichen Höhe in Flensburg ein Feuer ausgebrochen war. Mittlerweile konnten die Ermittler der Polizei die Brandstelle in Augenschein nehmen.