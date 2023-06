Sowohl der TEDI-Markt als auch die Gemeinschaftsfläche davor sind momentan abgesperrt. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Nach Brand am Donnerstag „Flensburg-Galerie“ hat wieder geöffnet: So groß sind die Schäden im Gebäude Von Sebastian Iwersen | 16.06.2023, 13:48 Uhr

Nachdem am Donnerstag ein Brand im Tedi-Markt in der Passage ausgebrochen war, musste das Center evakuiert und geschlossen werden. Centermanagerin Alina Sime erklärt, warum die Galerie am Freitag entgegen der ersten Vermutungen doch wieder öffnen konnte.