Protest in Flensburg Nach Bombendrohung auf Synagoge: Breites Bündnis ruft zur Demonstration auf Von Annika Kühl | 17.11.2022, 17:26 Uhr

Am 9. November gab es eine Bombendrohung gegen die Jüdische Gemeinde in Flensburg. Nun will ein breites Bündnis am kommenden Samstag (19. November) ein Zeichen setzen.