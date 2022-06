Dorssaf Rhila kam vor zehn Jahren mit ihrem Mann und ihrem Baby aus Tunesien nach Deutschland. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Flensburgerin in Not Wie Dorssaf Rhila durch die Krankheit ihrer Mutter in die Schuldenfalle gerät Von Ove Jensen | 28.06.2022, 15:22 Uhr

Dorssaf Rhila und ihr Mann sind voll berufstätig und wohnen mit ihren vier Kindern in drei Zimmern. In ihrer Heimat Tunesien gibt es kein Krankenversicherungs-System wie in Deutschland. Das treibt die Familie nun in den Ruin.