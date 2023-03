Nach fast 50 Jahren gab Manfred Plath Ende 2022 die Leitung der Kantorei auf. 20 Jahre stand er dem Kammerorchester Scheersberg vor. Foto: Cathrin Haufschild up-down up-down Glücksburg Er brachte Generationen von Goethe-Schülern das Ukulele-Spielen bei: Manfred Plath geehrt Von Catrin Haufschild | 08.03.2023, 11:01 Uhr

Für sein meist ehrenamtliches Engagement ehrte die Stadt Glücksburg den 82-jährigen Manfred Plath in einer kleinen Feierstunde im Rathaus. Von 1966 bis 2005 war er Musiklehrer an der Goethe-Schule in Flensburg.