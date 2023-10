Ende Februar 2022: Das Fischereischiff „Thyra“ beim Muschelfang im dänischen Teil der Flensburger Förde. Inzwischen hat Dänemarkt die Schleppnetz-Fischerei in der Förde komplett verboten. In Deutschland ist die Lage nicht ganz so eindeutig

Foto: Stephan Thomsen / Unterwasserteam Flensburg up-down up-down