Steffen Hinrichsen hat in diesem Sommer in der „Momo Naturbutik" besonders viel zu tun. FOTO: Christina Semerov Bio-Märkte in Flensburg Inflation bringt Unverpackt-Läden in Bedrängnis: Doch wie geht es der „Momo Naturbutik" in der Norderstraße? Von Christina Semerov | 11.08.2022, 09:36 Uhr

Die Preise steigen und das Geld wird knapp: Der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation beeinflussen das Kauf- und Konsumverhalten in Flensburg. Auswirkungen sind auch in dem Biomarkt in der Norderstraße zu spüren.