Es soll die größte Müllsammel-Aktion dieser Art in SH werden: Der Verein „Mission Förde“ plant am Samstag, 14. Oktober ein XXL-Hafencleanup. Dabei möchte der Verein mit Tauchern und vielen Helfern an Land und auf Booten Müll aus dem Hafenbecken holen. Etwa 180 Teilnehmer werden erwartet, 52 Taucher habe sich angemeldet, erklärt Lauritz Graf Bülow von Dennewitz von „Mission Förde“.

Der Hobbytaucher hat schon mehrmals bei Hafenputz-Aktionen mitgemacht – diesmal soll aber alles eine Nummer größer werden. Von der Hafenspitze bis zur Höhe Museumswerft werden Taucher auf etwa 1,5 Kilometern Länge nach Müll suchen und diesen bergen. „Im Hafenbecken ist hauptsächlich Schlamm“, erklärt Lauritz Graf Bülow von Dennewitz. „Der Müll liegt im Schlick versackt.“

E-Scooter, Fahrräder, Geisternetze, eine Laterne und Goldschmuck hat „Mission Förde“ schon aus dem Wasser geholt. Hinzu kommt jede Menge kleinerer Abfall wie Flaschen, Reste von Feuerwerk und Kronkorken, den die Taucher in „Trashbags“ sammeln. Die meisten E-Roller finde man im Bereich der Schiffbrücke, so der Hobbytaucher. Sie können Umweltschäden durch auslaufende Akkus verursachen. Doch auch Fahrräder sind keineswegs harmlos. Durch Lacke und Mikroplastik wird die Förde in Gefahr gebracht.

Nach einem Hafen-Cleanup des Vereins Mission Förde: Taucher haben Räder, Scooter und sonstigen Müll aus dem Wasser geholt. Foto: Lauritz Graf Bülow von Dennewitz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Todeszonen“ in der Förde

Die Förde ist unter anderem durch Nährstoff-Einträge, zu warme Temperaturen und Überfischung in einem schlechten Zustand, sorgt sich Lauritz Graf Bülow von Dennewitz. „Der Boden ist grau und schlammig“, sagt er. Es gebe regelrechte „Todeszonen“, die man als Taucher sogar riechen könne. Der faulige Gestank von Schwefelwasserstoff.

„Da die Schichten im Meeresboden häufig schlechte Sauerstoffbedingungen aufweisen, können hier nur sogenannte anaerobe Bakterien, also solche, die keinen Sauerstoff zum Leben brauchen, überleben. Hier entstehen in der Regel auch die streng riechenden Gase, die sich freisetzen, wenn der Boden bewegt wird.“ Mission Förde

Ein weiteres Problem: Durch die Zerstörung von Miesmuschel-Kolonien wurde der Förde ein wichtiger „Filter“ genommen. Die Muscheln wurden unter anderem durch Fischerei und durch den Abbau von Steinriffen dezimiert, erklärt der Hobbytaucher.

Dieses sogenannte Geisternetz wurde aus der Förde geholt. Foto: Mission Förde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Müll raus, Seegras rein

Der Verein „Mission Förde“ hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, „das marine Ökosystem der Flensburger Förde zu bewahren.“ Neben den Müllsammel-Aktionen habe der Verein auch geholfen, Seegras anzupflanzen. Seegraswiesen bieten nicht nur Tieren ein Zuhause, sondern binden auch Kohlendioxid.

Immer wieder werden Dinge in die Förde geworfen, so wie diese Bake. Foto: Mission Förde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Lauritz Graf Bülow von Dennewitz plädiert dafür, dass Maßnahmen zum Schutz der Förde „schnell und und bürokratisch“ umgesetzt werden sollten. So sei auch die Organisation des Hafen-Cleanups nicht ohne bürokratische Hindernisse abgelaufen, die der 24-Jährige und das Team ehrenamtlich stemmen mussten.

Unter den Mitgliedern des Vereins sind viele Taucher, aber nicht nur – inzwischen habe „Mission Förde“ etwa 60 Prozent Nicht-Taucher, schätzt der Hobbytaucher. „Wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft: Viele Studenten, Lehrer, Biologen, Soldaten, Handwerker und Schüler.“

Der Meeresgrund sieht stellenweise leblos aus. Foto: Mission Förde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Viele Helfer beim XXL-Hafen Cleanup

Bei der Aufräum-Aktion werden die Taucher durch eine Reihe von Helfern unterstützt. Der Müll wird dann von Helfern an Land oder in Booten entgegengenommen. Das TBZ hat sich bereit erklärt, den Müll abzutransportieren und zu entsorgen. DLRG und DRK sorgen an Wasser und Land für Sicherheit und die ASB-Einsatztaucher aus Kiel auch unter Wasser. Auch Rene Haar von Seahelp habe seine Hilfe zugesagt. Hinzu kommen zahlreiche weitere Helfer bei der Organisation, unter anderem im Basiscamp an der Hafenspitze.

Ein Taucher beim Sprung in die Förde. Foto: Mission Förde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert