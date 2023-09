Großeinsatz auf Parkplatz Hunderte Liter Diesel ausgelaufen: Rastplatz Jalmer Moor an der A7 voll gesperrt Von Nico Hessel | 04.09.2023, 21:04 Uhr Der Tankinhalt des Lastwagens wurde durch die Feuerwehr abgepumpt. Foto: Nico Hessel up-down up-down

Ein vermeintlich harmloser Unfall hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Rastplatz Jalmer Moor an der Autobahn 7 in Richtung Süden ausgelöst. Mehrere hundert Liter Diesel liefen aus einem Lastwagentank aus.