Die geleerten Massengräber am Mürwiker Strand. Flensburger Polizisten mussten dort die 26 Toten bergen, die anschließend auf dem Friedenshügel bestattet wurden. FOTO: Stadtarchiv up-down up-down Zweiter Weltkrieg Massengrab am Strand von Mürwik: Als 26 Tote aus dem KZ Stutthof in Flensburg begraben wurden Von Gerhard Nowc | 05.07.2022, 10:37 Uhr

Am Mürwiker Strand wurden am 4. Mai 1945 Erdlöcher ausgehoben und 26 Leichen vom Schiff „Ruth“ hineingeworfen. Immer wieder wurden in jenen Tagen zudem Tote an den Fördestränden entdeckt, die über Bord geworfen waren oder versucht hatten, ans Ufer zu schwimmen, dabei aber ertranken.