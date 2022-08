Marc Paysen gehört seit 2013 der Flensburger Ratsversammlung an – zunächst für die WiF, jetzt für „Flensburg Wählen“. FOTO: Annika Kühl up-down up-down Oberbürgermeisterwahl 2022 in Flensburg Der vierte OB-Kandidat: Wenn Marc Paysen spricht, verlassen andere Ratsmitglieder den Saal Von Julian Heldt | 08.08.2022, 18:00 Uhr

Marc Paysen ist der umstrittenste Kommunalpolitiker in Flensburg. In der Ratsversammlung zog er bereits mehrfach Parallelen zwischen dem Dritten Reich und den Corona-Maßnahmen. Nun will er im September Oberbürgermeister werden. Ein Hintergrund.