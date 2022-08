Immer wieder schlagen ein Einbrecher nachts in Gaststätten zu. FOTO: dpa up-down up-down Lord Nelson in Flensburg Erneuter Einbruch in Kneipe am Hafen – Polizei sucht Zeugen Von Flensburger Tageblatt | 09.08.2022, 13:22 Uhr

In der Nacht zu Dienstag wurde einmal mehr in ein Lokal in Hafennähe eingebrochen.