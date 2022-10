Foto: @flensburger-foerde.de/Peer Cipriani Flensburg Lichterglanz zur Energiekrise: Wo der Weihnachtsmarkt Zugeständnisse macht Von Flensburger Tageblatt | 28.10.2022, 16:56 Uhr

Pyramide, Hütten und Lichter – der Weihnachtsmarkt in Flensburg öffnet am 21. November in traditionellem Glanz. Eingeständnisse zur Energiekrise gibt es aber trotzdem.