Letzter Walk für Katherine aus Flensburg in Las Vegas: Die 20-jährige Flensburgerin hat trotzdem viel Lob von Heidi Klum eingeheimst. Foto: Sven Doornkaat up-down up-down Flensburger Model GNTM 2023: Letzter Auftritt für Katherine Markov bei Heidi Klum Von Antje Walther | 26.05.2023, 10:50 Uhr

Die 20-jährige Flensburgerin hat es in dieser Folge bei „Germany‘s Next Topmodel“ schwer. Als Gast-Jurorin ist ausgerechnet eines ihrer Vorbilder dabei. Und Heidi Klum wendet sich nochmal persönlich an Katherine.