Der freiberufliche Autor und Journalist Olivier David studiert gerade literarisches Schreiben in Hildesheim. Foto: Jan Lops up-down up-down Lesung im Käte-Lassen-Hof in Flensburg Autor Olivier David: Was Armsein mit der Psyche macht Von Antje Walther | 05.02.2023, 16:20 Uhr

Der 34-jährige Schriftsteller wird in der Flensburger Reihe „Transit-Literatur“ in der Urbanica Art Gallery aus seinem Buch „Keine Aufstiegsgeschichte – warum Armut psychisch krank macht“ lesen. Er erhofft sich, sagt er vorab im Interview, dass die Zuhörer „danach einen Eindruck haben davon, wie sich das Leben am unteren Ende der Gesellschaft anfühlt“.