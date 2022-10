Der Mann wurde in diesem Bach zwischen Peelwatt und Munketoft gefunden. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Munketoft Leiche in Flensburg: Hier wurde der Tote gefunden Von Benjamin Nolte | 11.10.2022, 11:25 Uhr

Nachdem Spaziergänger am Wochenende im Dickicht am Munketoft eine Leiche gefunden haben, bleiben weiter viele Fragen offen. Wie lange lag der Körper schon an Ort und Stelle? Und wer ist der Mann?