Investor Lars Windhorst will die maritimen Studiengänge an der Flensburger Hochschule unterstützen. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down FSG-Eigentümer und Finanzinvestor Lars Windhorst will kriselnde Flensburger Hochschule unterstützen Von Friederike Reußner | 06.08.2022, 15:09 Uhr

An der Hochschule Flensburg ist das Geld knapp. Nun will Lars Windhorst gerade den maritimen Studiengängen helfen, kündigt die Hochschule an. Wie, bleibt derzeit offen.