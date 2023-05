Schon von weitem waren die grellen Banner an den Lkw zu sehen, die die Straßenblockade ankündigten. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Protest gegen Schwerlastmaut Dänische Lkw-Fahrer blockieren Grenze: Rückstau auf der A7 bis Harrislee Von Heiko Thomsen | 14.05.2023, 23:30 Uhr | Update vor 57 Min.

Am Sonntagabend begannen die Spediteure damit, an den Grenzübergängen in Pattburg und Krusau die Straßen zu blockieren. Dabei setzten sie ihre Lastwagen als Hilfsmittel ein.