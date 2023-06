Der Alfa Romeo brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Flensburg Auto in Flammen: Langer Stau auf der Osttangente nach Fahrzeugbrand Von Benjamin Nolte | 09.06.2023, 14:34 Uhr

Auf dem Überholstreifen der Osttangente in Flensburg stand am Freitagnachmittag plötzlich ein Alfa Romeo in Brand.