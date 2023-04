Nach der Entfernung des Grünpfeils staut sich der Verkehr an der Marienallee täglich. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Flensburg Lange Staus an der Marienallee: Kommt jetzt der Grünpfeil für Autofahrer zurück? Von Julian Heldt | 20.04.2023, 17:41 Uhr

Im Planungsausschuss wird in der kommenden Woche über eine Rückkehr des Grünpfeils an der Marienallee diskutiert. Nun äußert sich auch Oberbürgermeister Fabian Geyer in der Debatte um die Abschaffung der Grünen Pfeile in Flensburg.