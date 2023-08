Kurioser Unfall in Flensburg Ladung in Kurve verrutscht: Flens-Scherbenhaufen auf der Zufahrt zur B200 Von Heiko Thomsen | 16.08.2023, 13:24 Uhr Rund 200 Bierkisten sollen auf der Straße gelandet sein. Viele der Flaschen zerbrachen dabei. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Was für ein Unglück für Bier-Fans: An der Auffahrt Rude zur B200 in Richtung Autobahn ist am Mittwochmittag die Ladung eines Lastwagens verrutscht, der Flensburger-Kästen geladen hatte.