Keine Gynäkologie mehr in Flensburg? Manche Beschäftigte in der Diako-Frauenklinik fürchten, dieses Szenario könnte wahr werden. Foto: Ove Jensen up-down up-down Krankenhaus-Insolvenz in Flensburg Darf die Diako die Gynäkologie einfach schließen? Das sagt das Gesundheitsministerium Von Ove Jensen | 15.02.2023, 10:54 Uhr

Was wird nach der Insolvenz des Diako-Krankenhauses aus der Frauenklinik? Nicht nur die Mitarbeiter sind verunsichert. Am Donnerstag muss sich Diako-Chef Ingo Tüchsen in Kiel den Fragen der Landtagsabgeordneten stellen.