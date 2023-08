Vanlife in Flensburg „It‘s a strange Stellplatz, but nice“: Kostenlos Campen am Klärwerk Von Mira Nagar | 10.08.2023, 15:03 Uhr Hilde und Geir Pedersen machen mit Hund Phoebe Wohnmobilurlaub in Flensburg. Foto: Mira Nagar up-down up-down

In den Sommermonaten reihen sich auf einem Sandweg am Klärwerk in Flensburg die Wohnmobile aneinander – die Übernachtung ist kostenlos, der Blick schön und das Klärwerk nebenan. Einen richtigen Campingplatz sollte man aber nicht erwarten.