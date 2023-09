Konzert in der Dänischen Zentralbibliothek „Behind the Dunes“ und „Immoment“: Vier junge Flensburger Musiker machen Lust auf Jazz Von Antje Walther | 12.09.2023, 14:46 Uhr Konzert in Flensburg (von links): Leander Seekings (23, Drums), Arvid Blixen (38, Vocals), Nick Nordmann (38, Piano) und Erik Andresen (22, Bass) sind am Mittwoch in der Norderstraße live zu erleben. Foto: Michael Staudt up-down up-down

Für Studioaufnahmen sind Leander Seekings und Erik Andresen nach Hause gekommen und arbeiten intensiv mit Nick Nordmann und Arvid Blixen an ihrer Musik. Am Mittwoch geben die vier in der Dänischen Bibliothek in der Norderstraße ein Doppelkonzert.